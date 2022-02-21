Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжавендском направлении

БАКУ /Trend/ - 20 февраля, в 20:50, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, без какой-либо причины подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Шушакенд Ходжалинского района, а 21 февраля, в 01:15, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении села Тагаверд Ходжавендского района, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, обстрел противника был подавлен, отмечается в сообщении оборонного ведомства.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)