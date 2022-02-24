В Баку обрушилось строящееся здание, есть пострадавшие - Генпрокуратура (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Генеральную прокуратуру Азербайджана поступила информация об обрушении строящегося компанией City Garden здания в поселке Кешля в Наримановском районе Баку.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре, сотрудники следственного управления Генпрокуратуры в настоящее время проводят осмотр места происшествия.

"По предварительным данным, во время инцидента несколько человек получили ранения.

Позже общественности будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)