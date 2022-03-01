В жилом доме в Баку произошел пожар, есть погибший
БАКУ /Trend/ - В квартире площадью 28 квадратных метров на последнем этаже четырехэтажного жилого дома в Сураханском районе Баку произошел пожар. В результате сгорели предметы быта.
Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, при осмотре места происшествия было обнаружено тело Дадашова Махира Аяз оглу (1967 г.р.).
Пожар потушен.
По данному факту проводится расследование.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В партнерстве с Агентством по развитию МСБ Азербайджана будет определен победитель конкурса «Предприниматель года»
Люди стояли в слезах... Украинцы представили в Баку премьеру "Дети, которые не выросли" (ВИДЕО, ФОТО)
В Костёле Святого Сальвадора в Праге прошел вечер, посвященный геноциду в Ходжалы и Лидице (ВИДЕО, ФОТО)