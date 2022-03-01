В жилом доме в Баку произошел пожар, есть погибший

БАКУ /Trend/ - В квартире площадью 28 квадратных метров на последнем этаже четырехэтажного жилого дома в Сураханском районе Баку произошел пожар. В результате сгорели предметы быта.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, при осмотре места происшествия было обнаружено тело Дадашова Махира Аяз оглу (1967 г.р.).

Пожар потушен.

По данному факту проводится расследование.