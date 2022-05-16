Распространена совместная информация в связи со смертью учащейся в бакинской школе

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура и министерство образования Азербайджана распространили совместную информацию в связи со смертью учащейся в бакинской школе, сообщает в понедельник Trend

Согласно информации, 16 мая в Сабунчинскую районную прокуратуру поступила информация о смерти учащейся с синдромом Дауна школы-интерната №11 Велиевой Светланы Вугар гызы, 2015 года рождения.

В ходе предварительного расследования было установлено, что из-за ухудшения состояния здоровья Светланы Велиевой была вызвана "скорая помощь". Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее жизнь не удалось.

Отмечается, что в ходе осмотра с участием судебно-медицинского эксперта никаких телесных повреждений и следов насилия на теле не обнаружено. Расследование продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)