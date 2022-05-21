Задержаны шесть граждан Азербайджана, пытавшихся нелегально перейти госграницу с Грузией (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана продолжает осуществлять деятельность по надежной охране госграницы и борьбе с нелегальной миграцией.

Как сообщили в субботу Trend в ГПС, 21 мая, около 02:12, пограничным нарядом в районе погранзаставы, расположенной на территории села Шихлы II Газахского района, были выявлены признаки нарушения госграницы в направлении Грузии.

Пограничная застава была незамедлительно поднята по команде "В ружье!", а территория - перекрыта.

В результате проведенных мероприятий были задержаны шесть граждан Азербайджана, в том числе пятеро несовершеннолетних, пытавшихся нарушить государственную границу.

В ходе расследования установлено, что одна из задержанных - Букавадзе Айбениз Рафиг гызы, 1997 года рождения, ранее находилась в розыске за совершение аналогичного преступления.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)