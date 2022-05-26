В Баку к тушению пожара в цехе привлечены вертолеты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 26 мая в полдень на горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в цехе по производству пластмассовых изделий на территории Наримановского района города Баку, около станции метро "Улдуз". На место происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы МЧС.

Как сообщили Trend в МЧС, в настоящее время два вертолета авиационного отряда и соответствующие силы Государственной противопожарной службы продолжают борьбу с огнем.

В связи с происшествием будет предоставлена дополнительная информация.