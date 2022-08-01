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В одном из районов Баку тушат пожар на заболоченной местности (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 1 августа 2022 11:20 (UTC +04:00)
В одном из районов Баку тушат пожар на заболоченной местности (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В МЧС поступила информация о пожаре на заболоченной местности у дороги Мехдиабад-Новханы в Бинагадинском районе города Баку. На место незамедлительно прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Trend в МЧС, по предварительным данным, на заболоченной местности горят камыши на территории площадью 2 га.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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