В одном из районов Баку тушат пожар на заболоченной местности (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В МЧС поступила информация о пожаре на заболоченной местности у дороги Мехдиабад-Новханы в Бинагадинском районе города Баку. На место незамедлительно прибыли подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили Trend в МЧС, по предварительным данным, на заболоченной местности горят камыши на территории площадью 2 га.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)