В связи с незаконной миграцией на границе задержаны 19 человек - ГПС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В июле 2022 года за нарушение государственной границы были задержаны 27 человек.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в числе задержанных 21 гражданин Азербайджана, 2 - Ирана, 1 - Ирака, 1 - Узбекистана, 2 - Пакистана.

В рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией в 19 случаях задержаны 19 человек при попытке пересечь государственную границу с поддельными паспортами, шенгенскими визами и печатями, говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)