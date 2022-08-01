...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В связи с незаконной миграцией на границе задержаны 19 человек - ГПС Азербайджана

Происшествия Материалы 1 августа 2022 11:53 (UTC +04:00)
В связи с незаконной миграцией на границе задержаны 19 человек - ГПС Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В июле 2022 года за нарушение государственной границы были задержаны 27 человек.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана.

В сообщении отмечается, что в числе задержанных 21 гражданин Азербайджана, 2 - Ирана, 1 - Ирака, 1 - Узбекистана, 2 - Пакистана.

В рамках деятельности по борьбе с незаконной миграцией в 19 случаях задержаны 19 человек при попытке пересечь государственную границу с поддельными паспортами, шенгенскими визами и печатями, говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости