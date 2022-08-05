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Военнослужащий азербайджанской армии погиб при выполнении боевого задания

Происшествия Материалы 5 августа 2022 14:22 (UTC +04:00)
Военнослужащий азербайджанской армии погиб при выполнении боевого задания

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 5 августа в Лачинском районе на военнослужащих срочной военной службы азербайджанской армии рядовых Худиева Самира Самед оглу и Алиева Таира Чингиз оглу, выполнявших служебное боевое задание на труднопроходимой местности, упал обломок скалы.

Об этом сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана.

Сообщается, что Худиев скончался на месте от полученных травм, а состояние Алиева оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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