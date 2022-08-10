На ирано-азербайджанской границе задержаны наркоконтрабандисты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана успешно продолжает меры по обеспечению охраны государственной границы и борьбе с контрабандой наркотических средств.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе ГПС Азербайджана, 27 июля в 20:40 пограничный наряд, несущий службу в районе пограничной заставы близ села Аваш Ярдымлинского района, заметил нарушение государственной границы со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана двумя неизвестными.

Пограничная застава была немедленно поднята по команде "К оружию", территория была перекрыта. Не подчинившись требованию пограничного наряда остановиться, контрабандисты, бросив на землю пакет, скрылись в направлении Ирана, воспользовавшись темным временем суток. На месте происшествия были обнаружены пакет с 5 025 граммами наркотического вещества, похожего на опиум, и одно устройство "PULSAR HELION 2".

5 августа в 22:30 пограничным нарядом, несущим службу в районе пограничной заставы близ села Гапычимяхялля Астаринского района, было обнаружено нарушение государственной границы со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана. Территория была перекрыта, начался поиск нарушителей. Около 23:00 на территории села у инженерно-технического ограждения был обнаружен автомобиль марки Mercedes-Benz с государственным номерным знаком 10 UD 091. Один из неизвестных, находившихся в автомобиле, вышел из него и забрал спрятанный в кустах пакет. Не подчинившись приказу пограничного наряда "Остановиться", он был задержан при попытке скрыться с места происшествия.

Задержанным оказался ранее судимый житель Агдамского района Мамедов Ильгар Боран оглу, 1968 года рождения. При досмотре у него были обнаружены и изъяты 5 780 граммов таблеток "метамфетамина" и 695 граммов наркотического вещества, похожего на марихуану.

Водитель автомобиля, не подчинившись требованиям пограничного наряда, скрылся с территории. Об этом было сообщено в министерство внутренних дел Азербайджана. Водитель был задержан сотрудниками МВД Главного управления государственной дорожной полиции на территории Масаллинского района. Им оказался житель Ходжавендского района Асланов Анар Явер оглу, 1980 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

По указанным двум фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)