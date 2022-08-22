В Шеки к тушению лесных пожаров привлечены 2 вертолета (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Шеки к тушению лесных пожаров привлечены два вертолета.
Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на МЧС Азербайджана.
В целях ускорения работ по тушению пожаров и предотвращению распространения огня на более обширную территорию к ним привлечены войска гражданской обороны МЧС, соответствующие силы северо-западного регионального центра и два вертолета авиационного отряда.
Работы по тушению пожара продолжаются.
(Перевод: Нубар Кулузаде)