В Шеки к тушению лесных пожаров привлечены 2 вертолета (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Шеки к тушению лесных пожаров привлечены два вертолета.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В целях ускорения работ по тушению пожаров и предотвращению распространения огня на более обширную территорию к ним привлечены войска гражданской обороны МЧС, соответствующие силы северо-западного регионального центра и два вертолета авиационного отряда.

Работы по тушению пожара продолжаются.

(Перевод: Нубар Кулузаде)