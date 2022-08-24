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Мужчина в бакинском поселке взорвал гранату

Происшествия Материалы 24 августа 2022 10:48 (UTC +04:00)
Мужчина в бакинском поселке взорвал гранату

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку мужчина взорвал гранату.

Как сообщили Trend в среду в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, сегодня утром житель Агдамского района Интизам Наджафов, 1983 года рождения, на почве семейных разногласий взорвал гранату, потребовав встречи с бывшей женой.

Благодаря оперативному вмешательству сотрудников полиции на территории были обеспечены меры безопасности. Пострадавших на месте происшествия нет.

Виновник инцидента был задержан. Расследование продолжается.

Отметим, что Наджафов развелся с женой 12 лет назад. От этого брака у него 3 детей.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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