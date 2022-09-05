В административном здании в Баку произошел пожар (ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре, произошедшем на улице М. Хади в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство, на место пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

21:44 (GMT+4) В Баку произошел пожар в административном здании.

Как сообщает в понедельник Trend, по предварительной информации, пожар начался в здании Хатаинского районного исполнительного отдела пробации министерства юстиции.

На место происшествия привлечены пожарные бригады МЧС.