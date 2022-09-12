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В Турции произошла стрельба, среди пострадавших есть граждане Азербайджана

Происшествия Материалы 12 сентября 2022 02:32 (UTC +04:00)
В Турции произошла стрельба, среди пострадавших есть граждане Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - В районе Сарыйер провинции Стамбул произошла стрельба.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, стрельба произошла в кафе, расположенном в торговом центре. В результате инцидента пострадали 6 человек.

Согласно информации, между двумя группами лиц, сидящих в кафе, произошел спор, который перерос в стрельбу.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали медицинскую помощь пострадавшим, среди которых 1 гражданин Турции, 4 гражданина Азербайджана и 1 гражданин Ирана, и доставили их в близлежащие больницы.

Стало известно, что состояние одного из пострадавших тяжелое.

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