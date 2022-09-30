В Физули два человека погибли в результате подрыва на мине (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 30 сентября в Физулинскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Амид Асадов, 1986 г.р., и Черкез Гулузаде, 2007 г.р., подорвались на мине на освобожденной территории района.

Как сообщили Trend в районной прокуратуре, было установлено, что Амид Асадов и Черкез Гулузаде погибли в результате подрыве на мине в селе Юхары Дилагарда района.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, была назначена судебно-медицинская экспертиза и произведены другие процессуальные действия.

В настоящее время в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Следствие по делу продолжается.

Как сообщили Trend в пресс-службе Агентства Азербайджана по разминированию, 30 сентября на неочищенном от мин участке освобожденного от оккупации села Юхары Дилагарда Физулинского района произошел взрыв противотанковой мины.

В результате этого погибли Асадов Амид Фатуллах оглу, 1986 года рождения, и Гулузаде Черкез Бахадур оглу, 2007 года рождения. Гулиев Бахадур Махи оглу, 1973 года рождения, был госпитализирован.

"Данный инцидент расследуется нами, о результатах расследования общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация", - отметили в агентстве.