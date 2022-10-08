Пожар в жилом здании в Баку потушен (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку произошел взрыв в здании, в результате которого возник пожар.

Как сообщает в субботу Trend, предположительно взрыв произошел из-за утечки газа.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Сообщается, что погибших или серьезно пострадавших нет.

23:46 (GMT+4) На горячую линию министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) "112" поступила информация о взрыве в пятиэтажном жилом доме, расположенном на улице Алифа Гаджиева в Низаминском районе Баку, в результате которого возник пожар.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, сразу же после поступления информации на место пожара были направлены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы и соответствующие аварийно-спасательные формирования Службы спасения особого риска.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.