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Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 13 октября 2022 22:25 (UTC +04:00)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - На "горячую линию" МЧС Азербайджана "112" поступила информация о возгорании в цехе, расположенном по адресу: г. Сумгайыт, ул. Черкасская, 41-й квартал.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство, подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС были немедленно привлечены на место происшествия. При оценке оперативной обстановки было установлено, что возгорание произошло в цехе по производству стекла.

Благодаря оперативным действиям подразделений пожарной охраны пожар был потушен.

Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
Пожар в цехе в Сумгайыте потушен (ФОТО/ВИДЕО)
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