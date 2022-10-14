Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В одном из районов Баку горит торговый объект (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 14 октября 2022 10:18 (UTC +04:00)
В одном из районов Баку горит торговый объект (ВИДЕО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе города Баку около торгового центра Elit начался пожар в двухэтажном торговом объекте.

Об этом в пятницу Trend сообщили в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, на "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре на втором этаже двухэтажного торгового объекта вблизи торгового центра Elit в Бинагадинском районе. Сразу после поступления информации силы пожарной охраны МЧС были задействованы в противопожарных операциях.

В настоящее время ведется тушение пожара. Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости