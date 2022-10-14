В одном из районов Баку горит торговый объект (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе города Баку около торгового центра Elit начался пожар в двухэтажном торговом объекте.

Об этом в пятницу Trend сообщили в МЧС Азербайджана.

Согласно информации, на "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре на втором этаже двухэтажного торгового объекта вблизи торгового центра Elit в Бинагадинском районе. Сразу после поступления информации силы пожарной охраны МЧС были задействованы в противопожарных операциях.

В настоящее время ведется тушение пожара. Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация.

(Перевод: Фидан Мустафаева)