БАКУ /Trend/ - Пожар в торговом объекте в Баку потушен.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, пожар, произошедший в двухэтажном объекте на улице А.Нахчывани в Бинагадинском районе Баку, за короткое время был потушен благодаря неотложным мерам, осуществленным Госслужбой пожарной охраны МЧС.

Отметим, что сегодня на "горячую линию" МЧС "112" поступила информация о пожаре на втором этаже двухэтажного торгового объекта вблизи торгового центра Elit в Бинагадинском районе. Сразу после поступления информации силы пожарной охраны МЧС были задействованы в противопожарной операции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)