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Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)

Происшествия Материалы 14 октября 2022 11:40 (UTC +04:00)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе города Баку на улице А.Нахчывани около торгового центра Elit произошел пожар в двухэтажном торговом объекте.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, пожар был потушен за короткое время благодаря неотложным мерам, осуществленным Госслужбой пожарной охраны МЧС.

В объекте располагались предприятия, занимающиеся в основном торговлей сухофруктами. Во время пожара с помощью сотрудников МЧС предприниматели смогли уберечь часть продукции от пожара.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Фото: Заур Мустафаев)

Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
Фотокадры с места пожара в торговом объекте в Баку (ФОТО)
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