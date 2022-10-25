В Баку в жилом здании произошел взрыв, есть пострадавший (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня днем в доме, расположенном на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку, прогремел взрыв.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС и Службы спасения особого риска.

Согласно информации, на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в ванной комнате трехкомнатной квартиры, по предварительной оценке, произошел взрыв бытового газа, который не сопровождался пожаром. Пострадавший в результате взрыва Манафов Шахин Манаф оглу (1950 года рождения) госпитализирован.

Силами МЧС на территории приняты соответствующие меры безопасности.

По факту проводится расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)