Пожар в Баку вблизи "Зимнего парка" потушен (Дополнено) (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Пожар в Баку вблизи "Зимнего парка" потушен.

Как сообщили Trend ранее в четверг в пресс-службе МЧС Азербайджана, в Насиминском районе города Баку около "Зимнего парка" начался пожар в одноэтажном здании. На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Согласно последним данным, пожар в здании на улице Диляры Алиевой был потушен в кратчайшие сроки.

"Благодаря оперативным действиям распространение огня было предотвращено", - говорится в сообщении МЧС.

По предварительной информации, сгорели кровля на площади 6 квадратных метров двухкомнатной квартиры общей площадью 30 квадратных метров и горючие конструкции подсобного помещения площадью 20 квадратных метров. Остальная часть дома и прилегающие постройки были защищены от огня.

(Перевод: Нубар Кулузаде)