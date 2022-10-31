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На территории села Заллар Кяльбаджарского района обнаружены человеческие останки (Дополнено)

Происшествия Материалы 31 октября 2022 15:43 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:35)

БАКУ /Trend/ - 27 октября в прокуратуру Кельбаджарского района поступила информация об обнаружении на территории села Заллар Кяльбаджарского района подвергшихся эрозии костей человеческого скелета, а также фрагментов, предположительно, женской одежды.

Как сообщили в понедельник Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места, обнаруженных костей человеческого скелета и предметов одежды, которые затем были изъяты для проведения экспертизы.

Предположительно, обнаруженные останки и предметы одежды принадлежали человеку, который попал в плен и умер под пытками во время оккупации Арменией Кяльбаджарского района.

Расследование по факту продолжается.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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