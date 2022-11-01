Скончавшийся от отравления угарным газом гражданин не был военнослужащим азербайджанской армии - минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ряде азербайджанских СМИ распространилась информация о смерти в результате отравления угарным газом Юсифли Сеймура Теймур оглу, якобы являющегося военнослужащим азербайджанской армии.
Как сообщили Trend во вторник в министерстве обороны, в базе ведомства нет проходящего службу в азербайджанский армии военнослужащего с такими именем и фамилией.
"Призываем представителей СМИ не распространять не подтвержденную в официальном порядке информацию", - говорится в сообщении ведомства.
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16:29
В Сумгайыте житель города Шеки Юсифли Сеймур Теймур оглу (2001 года рождения) скончался от отравления угарным газом.
Об этом сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
В Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по данному факту.
(Перевод: Нубар Кулузаде)