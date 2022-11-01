Скончавшийся от отравления угарным газом гражданин не был военнослужащим азербайджанской армии - минобороны (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ряде азербайджанских СМИ распространилась информация о смерти в результате отравления угарным газом Юсифли Сеймура Теймур оглу, якобы являющегося военнослужащим азербайджанской армии.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве обороны, в базе ведомства нет проходящего службу в азербайджанский армии военнослужащего с такими именем и фамилией.

"Призываем представителей СМИ не распространять не подтвержденную в официальном порядке информацию", - говорится в сообщении ведомства.

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16:29

В Сумгайыте житель города Шеки Юсифли Сеймур Теймур оглу (2001 года рождения) скончался от отравления угарным газом.

Об этом сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В Сумгайытской городской прокуратуре проводится расследование по данному факту.

(Перевод: Нубар Кулузаде)