Пожар в жилом доме в Баку потушен (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший в частном доме на улице Полада Гашимова в Хатаинском районе города Баку, был потушен подразделениями пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как передает Trend, об этом в среду сообщили в пресс-службе МЧС.

22:05 (GMT+4) На "горячую линию" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана - "112" поступила информация о пожаре в частном доме на улице Полада Гашимова в Хатаинском районе города Баку.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе МЧС, на место происшествия привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Продолжаются работы по тушению пожара.