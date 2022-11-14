Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 14 ноября 2022 11:28 (UTC +04:00)
В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса в поселке "28 Мая" Бинагадинского района Баку.

Об этом Trend сообщили в понедельник в МЧС Азербайджана.

На территорию немедленно выехала группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства. Было установлено, что обнаруженный боеприпас - 122-мм снаряд OF-462.

Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания специалистами группы по разминированию Службы спасения особого риска.

Других опасных или подозрительных предметов во время осмотра территории и ее окрестностей не обнаружено.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
В одном из районов Баку обнаружен снаряд (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости