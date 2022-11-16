В Хырдалане произошел взрыв в многоэтажном жилом доме (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме в городе Хырдалан в Абшеронском районе.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство, на место происшествия были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

В ходе предварительной оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв, не приведший к возгоранию, произошел в квартире на 2 этаже четырнадцатиэтажного дома в жилом комплексе «AAAF Park» в результате утечки бытового газа.

В результате произошедшего, по предварительной информации, 3 человека были госпитализированы с травмами.

Ударом взрывной волны были повреждены два припаркованных во дворе автомобиля.

Сотрудниками МЧС приняты соответствующие меры безопасности.

21:54 (GMT+4) На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного дома в жилом комплексе "AAAF Park" в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

По предварительной информации, пожара нет.