Двое малолетних детей погибли в результате пожара в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - В городе Сумгайыт произошел пожар в нескольких жилых домах.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного дома площадью 45 кв. м., крыша двухэтажного дома площадью 100 кв. м. (каждый этаж - 50 кв. м.) на площади 10 кв. м., воспламеняющиеся конструкции двухэтажного дома общей площадью 60 кв. м. (каждый этаж - 30 кв. м.) и крыша одноэтажного дома общей площадью 100 кв. м. на площади 20 кв. м.

При осмотре места пожара были обнаружены и переданы по назначению тела двух малолетних детей.

Остальная часть домов была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В связи с происшествием соответствующие органы ведут расследование.