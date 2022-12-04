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Двое малолетних детей погибли в результате пожара в Сумгайыте

Происшествия Материалы 4 декабря 2022 16:28 (UTC +04:00)
Двое малолетних детей погибли в результате пожара в Сумгайыте

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БАКУ /Trend/ - В городе Сумгайыт произошел пожар в нескольких жилых домах.

Как сообщили в воскресенье Trend в пресс-службе МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции одноэтажного дома площадью 45 кв. м., крыша двухэтажного дома площадью 100 кв. м. (каждый этаж - 50 кв. м.) на площади 10 кв. м., воспламеняющиеся конструкции двухэтажного дома общей площадью 60 кв. м. (каждый этаж - 30 кв. м.) и крыша одноэтажного дома общей площадью 100 кв. м. на площади 20 кв. м.

При осмотре места пожара были обнаружены и переданы по назначению тела двух малолетних детей.

Остальная часть домов была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

В связи с происшествием соответствующие органы ведут расследование.

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