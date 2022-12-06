Госпогранслужба Азербайджана распространила информацию о пожаре в Академии ГПС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана распространила информацию о пожаре в Академии ГПС.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-центре ГПС, в 16:40 6 декабря в главном корпусе Академии ГПС произошел пожар. Персоналом академии были незамедлительно приняты меры по локализации и тушению огня. На горячую линию МЧС "102" было сообщено о пожаре, на место были привлечены пожарные.

На место происшествия выехал руководящий состав ведомства во главе с начальником Государственной пограничной службы генерал-полковником Эльчином Гулиевым.

Были приняты все необходимые меры по тушению пожара, огонь был локализован в короткие сроки.

(Перевод: Фидан Мустафаева)