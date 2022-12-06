Назван ущерб от пожара в здании Академии ГПС в Баку (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:57)

БАКУ /Trend/ - Обнародован ущерб, причиненный пожаром в здании Академии Госпогранслужбы Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГПС, огнем поврежден участок кровли главного корпуса Академии на площади 50 кв. метров.

Согласно информации, благодаря первичным мерам, принятым личным составом Академии, а также оперативности и профессионализму привлеченных на место происшествия сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС, пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки. Три человека из числа личного состава пострадали в результате воздействия дыма и были выписаны домой после оказания им медицинской помощи.

Пожар в главном корпусе Академии ГПС полностью потушен. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.

(Перевод: Фидан Мустафаева)