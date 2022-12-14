Военнослужащий ГПС Азербайджана умер от сердечного приступа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 14 декабря в 12:30 состояние здоровья военнослужащего срочной действительной военной службы отдельной пограничной дивизии "Губадлы" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) рядового Алекберли Мирана Гамет оглу по возвращении со службы внезапно ухудшилось.

Как сообщили в среду Trend в ГПС, военнослужащему была оказана интенсивная медицинская помощь, он был немедленно доставлен в больницу села Агалы Зангиланского района. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось.

На основании предварительного заключения предполагается, что военнослужащий скончался от сердечного приступа. В настоящее время назначены соответствующие медицинские экспертизы для установления причины смерти.

По данному факту проводятся совместные следственные действия с органами прокуратуры.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

(Перевод: Нубар Кулузаде)