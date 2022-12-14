В Кяльбаджаре 4 человека подорвались на мине (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджарском районе 4 человека подорвались на мине.
Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.
Так, сегодня вечером в районный отдел полиции поступила информация о том, что 4 человека, занятых в реализации инфраструктурных проектов в районе села Чираглы Кяльбаджарского района, подорвались на мине и получили ранения.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и представители других государственных структур.
(Перевод: Нубар Кулузаде)