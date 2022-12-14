В Кяльбаджаре 4 человека подорвались на мине (Дополнено)

Дополнено (первая версия опубликована в 19:08)

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджарском районе 4 человека подорвались на мине.

Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

Так, сегодня вечером в районный отдел полиции поступила информация о том, что 4 человека, занятых в реализации инфраструктурных проектов в районе села Чираглы Кяльбаджарского района, подорвались на мине и получили ранения.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции и представители других государственных структур.

(Перевод: Нубар Кулузаде)