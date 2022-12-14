В Кяльбаджаре подорвались на мине 4 военнослужащих, один погиб

БАКУ /Trend/ - 14 декабря около 18 часов в Военную прокуратуру Кяльбаджарского района поступила информация о том, что в районе села Чираг Кяльбаджарского района 8 человек подорвались на мине.

Как сообщает в среду Trend, согласно совместной информации Генеральной прокуратуры и министерства обороны, по предварительным данным, 4 сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине в районе села Чираг Кяльбаджарского района.

Кроме того, стало известно, что подорвались на мине также 4 военнослужащих, направлявшихся на место происшествия. Трое из них получили телесные повреждения различной степени тяжести, один погиб.

В Кяльбаджарской военной прокуратуре проводится расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)