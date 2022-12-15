В Баку произошло тяжелое ДТП, есть погибшие

БАКУ /Trend/ - На "горячую линию - 112" МЧС Азербайджана поступила информация о необходимости оказания помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщили в четверг Trend в МЧС, на место происшествия были отправлены силы Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что легковой автомобиль марки «ВАЗ» врезался в грузовик марки Volvo, в результате чего четыре человека оказались зажаты в автомобиле.

Вследствие проведенных спасательных мер из деформированного автомобиля были извлечены двое пострадавших, а тела двух погибших были переданы по назначению, сообщили в министерстве.

(Перевод: Фидан Мустафаева)