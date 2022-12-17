Позиции азербайджанской армии снова подверглись обстрелу

БАКУ /Trend/ - В 23:35 16 декабря подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Зейлик Кяльбаджарского района, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Кроме того, в 09:05 17 декабря члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируются российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в населенном пункте Нагдалы Лачинского района.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)