В Баку задержан подросток, ранивший троих человек(Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку задержан подросток, ранивший троих человек.

Об этом сообщили в понедельник Trend в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно информации, на территории Хатаинского района Баку задержан подозреваемый в убийстве одного и ранении двоих человек.

В связи с фактом убийства Немата Гасанова (2004 г.р.), совершенного около 23 часов 18 декабря на территории Хатаинского района столицы, в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Предварительным расследованием установлено, что Фарид Ахмедли 2005 г.р. нанес ножевые ранения своему сверстнику Орхану Гусейнову во время ссоры, произошедшей на территории поселка НЗС. Далее Ахмедли нанес колото-резаные раны Халиду Набиеву и Немату Гасанову, которые пытались его остановить.

Несмотря на оказанное медицинское вмешательство, Немат Гасанов скончался в больнице, куда был госпитализирован.

Фарид Ахмедли задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время расследование по делу продолжается.

(Перевод: Нубар Кулузаде)