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Гражданин Бангладеш задержан за мошенничество в бакинском аэропорту

Происшествия Материалы 22 декабря 2022 10:55 (UTC +04:00)
Гражданин Бангладеш задержан за мошенничество в бакинском аэропорту

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 22 декабря во время специального досмотра в Международном аэропорту Гейдар Алиев около 01:05, сотрудниками Управления безопасности "Азербайджанских авиалиний" задержан гражданин Бангладеш Ислам Шахидул.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на аэропорт.

Согласно информации, во время досмотра задержанного были обнаружены 20 бангладешских паспортов и 2 печати. В результате расследования было выяснено, что он совершил мошенничество в отношении своих соотечественников, привез их в Азербайджанскую Республику под предлогом того, что за определенную сумму отправит их в одну из европейских стран. Также при осмотре паспортов были обнаружены поддельные визы Сербии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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