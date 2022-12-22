Задержан водитель Range Rover, виновный в смерти двух человек

БАКУ /Trend/ - Задержан водитель автомобиля Range Rover, совершивший ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом в четверг Trend сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В сообщении говорится, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). На основании заключения дорожно-транспортной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством, был задержан водитель автомобиля марки Range Rover Бейтулла Бабаев, 1986 года рождения.

Напомним, что 8 октября в Сабунчинском районе города Баку на дороге Бильгях-Нардаран в результате столкновения автомобилей марок Range Rover и KIA погибли 2 человека, один человек получил тяжелые травмы. Сообщается, что инцидент произошел из-за того, что автомобиль марки Range Rover ехал на высокой скорости, в результате чего погибли 2 человека, находившиеся в атомобиле KIA

(Перевод: Фидан Мустафаева)