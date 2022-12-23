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В Кяльбаджаре столкнулись 2 грузовика (Дополнено)

Происшествия Материалы 23 декабря 2022 17:01 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре столкнулись 2 грузовика.

Об этом сообщил в пятницу Trend главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Эшгин Гасымов.

Согласно информации, 23 декабря на территории села Алмалыг Кяльбаджарского района столкнулись 2 грузовых автомобиля, в результате чего один из водителей получил легкие телесные повреждения. Сотрудники отделения полиции Кяльбаджарского района провели на месте ДТП соответствующее предварительное расследование.

Расследование по факту ДТП продолжается.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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