В Кяльбаджаре столкнулись 2 грузовика (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Кяльбаджаре столкнулись 2 грузовика.

Об этом сообщил в пятницу Trend главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Эшгин Гасымов.

Согласно информации, 23 декабря на территории села Алмалыг Кяльбаджарского района столкнулись 2 грузовых автомобиля, в результате чего один из водителей получил легкие телесные повреждения. Сотрудники отделения полиции Кяльбаджарского района провели на месте ДТП соответствующее предварительное расследование.

Расследование по факту ДТП продолжается.

(Перевод: Фидан Мустафаева)