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Задержаны граждане Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана в направлении РФ (ФОТО) (Дополнено)

Происшествия Материалы 24 декабря 2022 12:18 (UTC +04:00)

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Дополнено (первая версия опубликована в 11:43)

БАКУ /Trend/ - Задержаны 5 граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу из Азербайджана в Россию, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Согласно информации, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ГПС совместно с Министерством внутренних дел, 23 декабря в 01:40 на территории пограничной заставы пограничного отряда ГПС “Худат”, расположенной вблизи села Хазра Гусарского района, задержаны пять граждан Пакистана, совершившие попытку пересечь государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.

В ходе расследования было установлено, что задержанные прибыли на территорию страны в официальном порядке, намереваясь нарушить государственную границу и мигрировать из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию, а оттуда в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия по выявлению и нейтрализации канала нелегальной миграции.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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