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Задержаны двое граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана (ФОТО)

Происшествия Материалы 28 декабря 2022 11:36 (UTC +04:00)
Задержаны двое граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - 27 декабря в 10:45 на территории пограничной заставы пограничного отряда ГПС “Шамкир”, расположенной вблизи села Икинджи Шыхлы Газахского района, задержаны двое граждан Пакистана, пытавшихся нарушить государственну)ю границу Азербайджанской Республики в направлении Грузии.

Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Согласно информации, в ходе расследования было установлено, что задержанные официально прибыли на территорию страны, намереваясь незаконно пересечь государственную границу Азербайджана в направлении Грузии, а далее мигрировать в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде

Задержаны двое граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны двое граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны двое граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана (ФОТО)
Задержаны двое граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана (ФОТО)
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