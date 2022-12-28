Задержаны двое граждан Пакистана, пытавшиеся незаконно пересечь границу Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 декабря в 10:45 на территории пограничной заставы пограничного отряда ГПС “Шамкир”, расположенной вблизи села Икинджи Шыхлы Газахского района, задержаны двое граждан Пакистана, пытавшихся нарушить государственну)ю границу Азербайджанской Республики в направлении Грузии.

Об этом сообщили в среду Trend в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Согласно информации, в ходе расследования было установлено, что задержанные официально прибыли на территорию страны, намереваясь незаконно пересечь государственную границу Азербайджана в направлении Грузии, а далее мигрировать в одну из европейских стран.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

(Перевод: Нубар Кулузаде