В Азербайджане закрыли крупный центр продажи стройматериалов (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане закрыли крупный центр продажи стройматериалов “Eurohome”.

Об этом в четверг сообщили Trend в Государственной службе пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана.

Согласно информации, в ходе проверки, проведенной Госслужбой в центре, расположенном в Бинагадинском районе Баку, были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Выявлено, что

- электроснабжение и электроустановки объекта не установлены в соответствии с требованиями “правил монтажа электроустановок”;

- в кафе и торговых помещениях на территории центра эксплуатация электрохозяйства не производится в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности;

- эксплуатация объекта не согласована с госслужбой пожарного надзора;

- торговые ряды не полностью укомплектованы первичными инструментами и средствами пожаротушения;

-проектная документация установок пожарной автоматики объекта сотрудникам службы не представлена;

- противопожарные гидранты, установленные на территории центра, не снабжены пожарными шлангами и стволами;

- при осмотре в торговом центре строительных материалов было установлено, что бассейн с пожарной водой не снабжен линией наполнения воды, его местонахождение не обозначено соответствующими знаками и на нем припаркованы личные автомобили.

Так, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в результате продолжения эксплуатации объекта, пожар может возникнуть там в любой момент.

С учетом вышеупомянутого, принято решение о частичном прекращении деятельности Центра, где были выявлены факты нарушения требований норм и правил пожарной безопасности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)