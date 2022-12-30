В Сиязане обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию 112 Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении 73-миллиметрового артиллерийского снаряда с боеголовкой, на территории села Галашыхы Сиязанского района.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, по вызову на место незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию спасательной службы особого риска МЧС.

Снаряд был изъят и вывезен с территории для обезвреживания.

Кроме того, специалистами Службы спасения особого риска по пиротехническим работам с территории Хатаинского района города Баку была изъята и обезврежена ручная граната типа "UZRQM-2".

(Перевод: Нубар Кулузаде)