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МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 30 декабря 2022 16:23 (UTC +04:00)
МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана продолжают осуществление совместных мер против незаконного строительства на территории страны.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, на территории поселка Ени Сураханы выявлен и предотвращен факт проведения незаконных строительных работ, с нарушением требований нормативных требований по пожарной безопасности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
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