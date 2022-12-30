МЧС предотвратило незаконное строительство в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве и Государственная служба пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Азербайджана продолжают осуществление совместных мер против незаконного строительства на территории страны.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, на территории поселка Ени Сураханы выявлен и предотвращен факт проведения незаконных строительных работ, с нарушением требований нормативных требований по пожарной безопасности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)