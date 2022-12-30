В Баку произошел взрыв в многоэтажном здании, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в многоэтажном здании в 9-м микрорайоне Бинагадинского района города Баку.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, по вызову были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС.

Взрыв в квартире общей площадью 70 квадратных метров, расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома, по предварительной версии, произошел в результате утечки бытового газа. Пострадал один человек.

Силами МЧС на территории приняты соответствующие меры безопасности.

По факту взрыва проводится расследование.

(Перевод: Нубар Кулузаде)