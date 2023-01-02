В Баку при взрыве в многоэтажном здании погиб человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня около 16 часов в полицию поступила информация о взрыве на последнем этаже многоэтажного жилого дома в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МВД, в результате взрыва есть погибший.

"Сотрудники полиции совместно с сотрудниками других соответствующих государственных структур выехали на место происшествия. Принимаются меры безопасности", - говорится в сообщении.

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На "горячую линию МЧС - 112" поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Джавадхана в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве, на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственной пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

"По предварительным данным, пожара в результате взрыва нет. Будет предоставлена дополнительная информация", - отмечено в сообщении.