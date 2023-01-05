В Балакене изъята крупная партия наркотиков, задержаны 8 человек – МВД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники отдела полиции Балакенского района провели серию операций против лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств на территории района. В результате проведенных за последние два дня мероприятий было задержано 8 человек, изъято из оборота 15 килограммов наркотиков.

Как сообщили в четверг Trend в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции сначала были задержаны двоюродные братья - Фарман и Исрафил Гараевы.

В ходе личного обыска у них была обнаружена марихуана. Продолжающимися мероприятиями установлено, что Фарман Гараев спрятал в своем доме большое количество наркотических средств. В ходе обыска в его доме, расположенном в селе Герекли, была обнаружена сушеная марихуана общим весом около 14 килограммов. В ходе расследования выяснилось, что задержанный с марта прошлого года в лесистой местности организовал наркоплантацию и занимался выращиванием марихуаны. При осмотре данного лесного массива были изъяты и переданы следствию оставшиеся наркосодержащие растения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны еще 6 жителей района – Аскер Аскеров, Ризван Джуджуев, Азер Гардашов, Кямран Алиев, Араз Бабаев и Назим Барадов, подозреваемые в сбыте и хранении наркотиков. У них были обнаружены и изъяты большое количество сильнодействующих наркотических средств - героина и марихуаны.

Отметим, что большинство задержанных ранее были осуждены за аналогичные деяния и в своих объяснениях признались, что занимались незаконным оборотом наркотиков.

По данным фактам в отделе полиции Балакенского района возбуждены уголовные дела, на территории района продолжаются операции по разоблачению лиц, распространявших "белую смерть".

(Перевод: Фидан Мустафаева)