Названа предполагаемая причина смерти 4 человек в квартире в Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Причиной смерти 4 человек, тела которых были обнаружены в квартире дома в Наримановском районе Баку, предположительно, является отравление угарным газом.

Об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе расследования были установлены личности этих людей - это Кянан Назаров, 1990 года рождения, Парвин Сафарли, 1991 года рождения, Кямран Аллахвердиев, 2004 года рождения и Кянан Салаев, 2006 года рождения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)