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В связи с пожаром на ТЦ «Садарак» трем лицам была оказана медицинская помощь на месте

Происшествия Материалы 9 января 2023 00:11 (UTC +04:00)
В связи с пожаром на ТЦ «Садарак» трем лицам была оказана медицинская помощь на месте

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БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром в торговом центре «Садарак» в Баку в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с отравлением дымом поступили два человека.

Об этом сообщили Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

На месте оказана помощь трем лицам - один человек отравился дымом, у второго была травма левой руки, а третьего была выявлена острая реакция на стресс.

Отметим, что в Бакинскую городскую станцию ​​скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB поступил звонок о пожаре в торговом центре «Садарак» около 18:22.

На место происшествия выехали 4 бригады скорой медицинской помощи.

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