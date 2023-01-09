В связи с пожаром на ТЦ «Садарак» трем лицам была оказана медицинская помощь на месте

БАКУ /Trend/ - В связи с пожаром в торговом центре «Садарак» в Баку в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с отравлением дымом поступили два человека.
Об этом сообщили Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
На месте оказана помощь трем лицам - один человек отравился дымом, у второго была травма левой руки, а третьего была выявлена острая реакция на стресс.
Отметим, что в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи при TƏBİB поступил звонок о пожаре в торговом центре «Садарак» около 18:22.
На место происшествия выехали 4 бригады скорой медицинской помощи.