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В Сиязане двое полицейских отравились угарным газом (Дополнено)

Происшествия Материалы 9 января 2023 11:26 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:17)

БАКУ /Trend/ - Причиной смерти двоих сотрудников полиции в Сиязанском районе стало отравление угарным газом.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МВД Азербайджана, было установлено, что в ночь с 8 на 9 января сотрудники Сиязанского отдела полиции, лейтенанты полиции 35-летний Эльмир Аскеров и 36-летний Фаиг Искендеров отравились угарным газом. Несчастный случай произошел в съемной квартире, в которой проживали полицейские.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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